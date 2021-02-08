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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 222 человека

Еще три пациента скончались
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Три человека скончались за сутки от коронавируса

Три человека скончались за сутки от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье за последние сутки от коронавируса скончались три человека. Число умерших достигло 971. Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 222 жителей края. Число зараженных достигло 44295.

За воскресенье еще 92 человека сняты из-под меднаблюдения в связи с выздоровлением. В целом за все время справиться с болезнью смогли 39 583 человек. С начала пандемии проведено 1 миллион 270 тысяч тестирований на коронавирус. Выявлены новые случаи передачи инфекции, заболевшим оказывается медицинская помощь. Врачи делают все, что в их силах.

- Вирус по-прежнему представляет опасность. Защитить от него себя и своих близких поможет вакцинация и соблюдение требований эпидпрофилактики. Берегите себя и оставайтесь здоровыми! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

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