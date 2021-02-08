На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались три человека

К 8 февраля успели провести уже 1 миллион 270 тысяч тестирований на коронавирус Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье число умерших достигло 971. А за последние сутки жертвами болезни стали три человека. Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей. За последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 222 жителей края. Число зараженных достигло 44295.

Из хороших новостей: еще 92 человека смогли победить болезнь и их сняли из-под меднаблюдения. За все время пандемии справиться с болезнью смогли 39 583 жителя Ставрополья.

В регионе продолжают проводить тестирование. Так, к 8 февраля успели провести уже 1 миллион 270 тысяч тестирований на коронавирус. По словам Владимира Владимирова, защитить от него себя и своих близких от вируса поможет вакцинация и соблюдение требований эпидпрофилактики.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 7 февраля иммунизирован 30065 человек.