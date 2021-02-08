В Ставрополе на рынках с нарушителями масочного режима расторгли 24 договоров

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе за время введения режима повышенной готовности с нарушителями «масочного» режима расторгнуто 25 договоров о предоставлении торгового места на рынках города.

В большинстве случаев это происходит по инициативе собственников, если арендатор неоднократно игнорирует требования закона.

В Ставрополе продолжают проводить рейды по городским рынкам. Предпринимателям уже вручили более 80 уведомлений о необходимости явиться в уполномоченный орган для составления протоколов.

Также постоянно проводится мониторинг организаций общественного питания. Напомним, что в последние месяцы внимание уделяется и применению QR-кодов. Заявки на их получение подали 512 предприятий Ставрополя.

Только с начала года специалисты проверили более 200 компаний, выдали 16 уведомлений о необходимости явиться для составления протоколов за неиспользование QR- кодов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье число умерших достигло 971. А за последние сутки жертвами болезни стали три человека. Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей.

За последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 222 жителей края. Число зараженных достигло 44295. Из хороших новостей: еще 92 человека смогли победить болезнь и их сняли из-под меднаблюдения.