Житель Ставрополя продает футболку сборной Португалии с автографом Роналду

На Ставрополье мужчина выставил на продажу футболку, на которой стоит, по его словам, автограф известного футболиста Криштиану Роналду. Объявление он разместил на одном из сайтов.

Продавец запросил за товар 100 тысяч рублей. При каких обстоятельствах он получил автограф, мужчина пояснять не стал.

Необычное объявление опубликовали 6 февраля. На сегодняшний день его просмотрели более 100 человек.

В целом, в Ставрополе нередко можно встретить коллекционеров старинных монет, необычных камней, да и в целом, вещей, чьи хозяева не готовы легко расставаться с ними.

Говоря о легкости, имеется в виду, продать за несколько, а то и десятки тысяч рублей. Так, например, один из жителей краевого центра опубликовал на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже старинной библии за миллион рублей.