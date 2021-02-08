Жителю Ставрополя грозит до 15 лет тюрьмы за жестокое убийство друга

В Ставрополе утвердили обвинение для горожанина, который замешен в убийстве приятеля. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В феврале 2020 года на съемной квартире нашли разлагающийся труп мужчины. Среди подозреваемых оказался друг убитого.

Позже выяснилось, что обвиняемый безуспешно искал работу. С горя он решил выпить в компании приятеля, но застолье не задалось. Мужчины поругались, и обвиняемый в ходе ссоры взялся за нож. Сгоряча он ударил обидчика 44 раза в область головы и тела. Потерпевший скончался на месте. А фигурант дела сбежал, заперев квартиру с трупом.

- В прокуратуре района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего гражданина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Преступник вину в совершении убийства не признал, - сказано в сообщении прокуратуры.

Сейчас дело находится в Промышленном районном суде Ставрополя. За преступление обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.