На Ставрополье пенсионерка пойдет под суд за выплаты по старости

В Александровском районе утвердили обвинительное заключение в деле о мошенничестве с социальными выплатами. Пенсионерке грозит до 6 лет тюрьмы, следует из сообщения Прокуратуры Ставропольского края.

В июне 2011 года обвиняемая подала в Пенсионный фонд России ложные сведения о месте работы и размере зарплаты. В течение 9 лет женщина получала незаконно большую пенсию по старости. Следствие насчитала сумму свыше 720 тысяч рублей.

- В прокуратуре района утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы с. Калиновского Александровского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), - сказано в сообщении.