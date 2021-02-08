На Ставрополье 400 млн рублей направят на выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом

На Ставрополье 400 миллионов рублей направят на выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом при выполнении своих профессиональных обязанностей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье 400 миллионов рублей направят на выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом при выполнении своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщила министр финансов края Лариса Калинченко.

Также она рассказала, что правительство Ставрополья увеличит объем краевого бюджета на 2021 год. Это позволит увеличить на 671 миллион рублей поддержку мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что первым компонентом вакцины от COVID-19 к 7 февраля иммунизирован 30065 человек. За минувшие сутки прививку первым компонентом получили 505 жителей Ставропольского края.