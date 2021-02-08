На Ставрополье от коронавируса выздоровели 39583 человека

В стационарах медучреждений из 3969 коек, развернутых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом и внебольничными пневмониями, свободны 28% Фото: Архив "КП"

Лаборатории за весь период выполнили 1270501 исследование на коронавирус методом ПЦР. За последние сутки проведено 3170 тестов. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 222 жителей региона.

Число зараженных достигло 44295, в том числе 4517 – среди детей, из которых 4419 уже выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 10211 человек.

Лечение в стационаре получает 2091 пациент с подтвержденным коронавирусом: 286 – в тяжелом состоянии, в том числе 30 поддерживаются аппаратами ИВЛ; 933 – в состоянии средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Прошли карантин и сняты с медицинского наблюдения 122516 человек.

К сожалению, от коронавируса в нашем крае скончались 971 человек, у которого болезнь вызвала тяжелые осложнения.

В стационарах медучреждений из 3969 коек, развернутых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом и внебольничными пневмониями, свободны 28%. Реанимационные койки свободны на 36%.

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