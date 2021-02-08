Суд прекратил уголовное дело против брата экс-мэра Пятигорска Травнева

В Пятигорске суд прекратил уголовное дело против брата экс-главы Пятигорска Льва Травнева - Данила Травнева, следует из данных городского суда.

Источник "КП - Ставрополь", знакомый с материалами дела, сообщил, что в отношении Травнева завели уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями".

Мужчина занимал должность исполнительного директора ОАО "Пятигорскгоргаз". В октябре 2010 года он назначил свою жену на пост инспектора по кадрам группы по работе с персоналом. Но женщина свои должностные обязанности не исполняла и даже не посещала работу. Ее зарплату, по указанию Травнева, расходовали сотрудники. В мае 2019 года женщину уволили, за это время на ее имя начислили более 2,5 млн рублей.

Кроме того, в январе 2014 года Травнев решил использовать корпоративную банковскую карту для заправки своей машины. Он каждый месяц отдавал подчиненному кассовые чеки, чтобы ответственный подбивал их в отчетность. Таким образом мужчина потратил более 700 тысяч рублей.

- Уголовное дело прекратили из-за примирения сторон. Но решение обжалуется прокурором. В апелляции сказано, что суд недостаточно оценил действия Данила Травнева и необъективно исследовал его личность, - сообщил собеседник "КП".

Слова источника подтверждаются открытыми данными суда.