В Дагестане число обратившихся к врачам с отравлением выросло до 89

Число отравившихся в селе Арани Хунзахского района Дагестана возросло до 89 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

К 8 февраля за медпомощью обратились 89 человек, среди них 70 детей. 10 пациентов госпитализировано, в том числе пять детей. Остальные получают медицинскую помощь амбулаторно.

Минздрав организовал подворные обходы для выявления новых случаев заболевания. В раи оне работают командированные ведомством инфекционисты и эпидемиологи республики.

Для стабилизации эпидемиологическои ситуации в Хунзахскии раи он дополнительно направили 4 тысячи доз интести-бактериофага.

Ранее в раи он направили 400 доз, охвачено профилактическим фагированием 250 человек, в том числе 150 детеи .

- Тяжелых форм заболевания не зарегистрировано. Медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ранее сообщалось о вспышке кишечной инфекции в сельской школе. Ситуацией немедленно заинтересовались Роспотребнадзор и республиканское управление СКР. 5 февраля было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Сейчас школа закрыта, а питьевую воду жителям Арани доставляют на специальных машинах. В местах выявления болезни проводится дезинфекция.