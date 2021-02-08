Во Владикавказе преподаватель вуза перевела мошенникам 1,5 млн рублей

Преподаватель вуза во Владикавказе перевела телефонным мошенникам 1 млн 528 тысяч рублей. Женщине 55 лет. В полиции она рассказала, что деньги похитили обманом с банковской карты. Ответила на звонок с московским кодом "495", поделилась потерпевшая, мошенник представился банковским сотрудником и предупредил про "неправомерные попытки списания средств". Женщина отослала все сбережения, куда сказали. Конечно, этого нельзя было делать.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество", - комментируют в МВД по Северной Осетии.