Сезонный срочный вклад «Выгода Плюс» предлагает банк «Уралсиб»

Фото: Банк «Уралсиб»

Банк «Уралсиб» предлагает своим нынешним и будущим клиентам новый продукт - сезонный срочный вклад «Выгода Плюс». Его можно открыть как с мобильника, так и в любом офисе банка. Положить на счет можно как 50 тысяч рублей – это минимум, так и более. И он может быть размещен на сроки 200, 380 или 740 дней, которые разделены на четыре равных процентных периода по 50, 95 и 185 дней соответственно.

- Для каждого процентного периода - отдельная процентная ставка, - пояснили в банке «Уралсиб». - По истечении каждого периода ставка меняется на ставку следующего процентного периода. Процентные ставки зависят от срока вклада и способа открытия.

Например, если вклад открывать в итернет-банке или мобильном банке, то ставки увеличиваются и составляют за последний процентный период до 6,0% годовых. Если открывать в офисе банка, то ставка будет до 5,8%. Средняя процентная ставка за полный срок вклада составит до 5%. Суть вклада заключается в том, что пополнение и расходные операции не предусмотрены. А начисленные проценты выплачиваются в конце срока на отдельный счет. Можно забрать деньги и досрочно, но тогда придется забирать по ставке «до востребования», которая составляет 0,01% годовых. Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов Банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.

Более точную информацию по сезонному вкладу «Выгода Плюс» можно получить в отделениях банка «Уралсиб», на сайте финансового учреждения или по телефону 8-800-250-57-57.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»