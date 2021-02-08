После снегопада на Ставрополье прогнозируют +16 градусов

В Ставропольском крае после сильнейшего за всю зиму снегопада 6, 7 и 8 февраля вернется аномальное тепло. Уже 10 числа в регионе прогнозируют +11...+16 градусов, преимущественно без осадков, со слабым юго-восточным ветром. В Ставрополе в этот день воздух прогреется до +13...+15 градусов.

Учитывая, что снежный покров по краю достигает высоты 24 сантиметра, ранняя оттепель грозит некоторым районам "потопом". Завтра, 9 февраля, на Ставрополье обещают до +10 градусов, местами дождь и туман.

Напомним, что на минувшей неделе воздух на Ставрополье прогрелся до 20 градусов тепла. В лесу раньше времени распустились подснежники, на деревьях набухли почки.