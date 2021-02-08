Жителя Ставрополья арестовали на 7 суток за мат в адрес отца

В Кочубеевском районе рассмотрели административное дело в отношении местного жителя. Парня судили за мат в адрес отца, следует из сообщения районного суда.

19 января Денис Курмангалиев приехал в село Заветное к своему отцу. На месте он стал "беспричинно скандалить" с родственником, громко браниться и провоцировать драку. На просьбы успокоиться житель Ставрополья не реагировал и продолжал скандалить.

На Курмангалиева составили протокол об административном правонарушении предусмотренном статьей "Мелкое хулиганство". В ходе судебного заседания он признал вину.

- При назначении наказания суд учел характер и обстоятельства совершенного правонарушения, личность виновного, который ранее не привлекался к административной ответственности, и имущественное положение виновного, - сказано в сообщении.

Дениса Курмангалиева за правонарушение арестовали на 7 суток.