На Ставрополье молодая женщина подозревает врачей в смерти новорожденного

28-летняя жительница города Благодарный Ставропольского края Елена Капустянская готовилась стать матерью первенца. Вместе с мужем они приезжали в краевой центр, чтобы тщательно сдать все необходимые анализы, сделать скрининги по беременности. Все анализы были положительны.

25 января муж герои этой истории привез ее на сохранение в районную больницу, где она стояла на учете. В результате молодая женщина пролежала там до 30 января 2021 года. Она жаловалась медикам на то, что малыш не шевелится, просила сделать ей кесарево сечение, но врачи, отвечали ей, «что рано паникует, родит сама, нужно подождать».

- Во время беременности мне ставили диагноз: «Умеренное маловодие при беременности». Врачи знали, что мне опасно «перехаживать», - рассказывает корреспонденту «КП-Северный Кавказ» Елена Капустянская.

По словам Елены, 30 января до 41 недели беременности другой дежурный врач после ее жалоб осмотрела будущую мать и приняла решение об экстренном кесаревом сечении.

- Я проснулась уже в палате, мне сообщили, что ребенок родился живым, сделал четыре вздоха, но у него не раскрылись легкие и через час и 50 минут он умер. Врачи объясняли, что причиной смерти малыша могла послужить внутриутробная инфекция. Но вся беременность проходила благополучно. Врачи говорили, вот вскрытие вам и покажет. На вскрытии присутствовали муж и моя мама. Когда патологоанатом вскрыл малыша, сказал, что впервые видит, что ребенок полностью здоров, без патологий. Просто не раскрылись легкие. Они же меня «прокесарили» в 40 недель, а так как у меня было умеренное маловодие, думаю, что ребенок мог просто «захлебнуться». Почему мне раньше не сделали кесарево?

Этот инцидент также прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Ставропольского края:

- По фактам, указанным в публикации, министерством здравоохранения Ставропольского края будет проведён ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности.

О результатах проведённой проверки жительница г. Благодарный будет проинформирована в установленные законом сроки.

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