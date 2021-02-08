Мэрия Пятигорска заказала оценку акций мусоросжигательного завода

Администрация Пятигорска выложила два тендера по оценке акций АО "Пятигорский теплоэнергетический комплекс", следует из открытых данных сайта "Госзакупки".

На оба тендера выделили 215 тысяч рублей. По первому контракту, подрядчику надо оценить сами акции, а по второму - провести экспертизу отчета. Согласно тексту тендера, это 89409 именных акций, которые составляют 100% от общего числа ценных бумаг.

Сейчас ПТЭК находится в собственности управлению имущественных отношений администрации Пятигорска. Компания занимается обработкой и утилизацией опасных отходов. Это единственный в крае мусоросжигательный завод. Уставной капитал фирмы - 89 млн рублей.

Ранее Владимир Владимиров поручил проработать план модернизации предприятия. Вопрос стал остро после жалобы экологов и Совета по правам человека. После отчета СПЧ рекомендовал Роспотребнадзору и Росприроднадзору провести проверку деятельности ПТЭК и "оценить правомочность сокращения санитарно-защитной зоны предприятия".