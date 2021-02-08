На Ставрополье водитель иномарки столкнулся с поездом

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел, сегодня, 8 февраля, около 14:00, в Предгорном районе Ставрополья. Водитель Хендэ Санта Фе, приближаясь к железнодорожному переезду станции «Подкумок», проигнорировал запрещающий сигнал светофора, попытался проехать переезд.

Но, к счастью, заметил в последний момент приближающийся поезд, начал маневр торможения и столкнулся передней частью транспорта. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, 66-летний водитель, житель соседнего региона, травм не получил.

Против водителя составили соответствующий административный материал. Ему грозит лишение права управления на срок до 6 месяцев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе на прошлой неделе в рамках всероссийской операции «Автобус» правоохранители провели рейды по безопасности пассажирских перевозок.

Среди основных нарушений водителей пассажирского транспорта, как показала практика: проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение требований разметки и правил маневрирования (водители не подавали сигнал при повороте, заезде к месту высадки и посадки пассажиров), неиспользование ремней безопасности и разговор по телефону во время движения