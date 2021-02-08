На Ставрополье раскрыли подробности ДТП с поездом и автомобилем

Фото: УГИБДД по СК

На Ставрополье произошло ДТП с поездом и легковым автомобилем. При чем, по предварительной информации, виновником аварии стал водитель Hyundai.

Как сообщили в УГИБДД Ставропольского края, ДТП произошло 8 февраля в Предгорном округе. Автомобилист на Hyundai проигнорировал запрещающий сигнал светофора и попытался пересечь железнодорожный переезд станции «Подкумок». К счастью, в последний момент он успел затормозить.

В результате аварии водитель не пострадал, состав задел лишь переднюю часть авто. Однако на нарушителя составили административный протокол. Теперь ему грозит назакание, вплоть до лишения прав.