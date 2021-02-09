На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 220 человек

Шесть человек скончались за сутки от коронавируса в нашем крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 44515. А за последние сутки диагноз подтвердился еще у 220 жителей региона.

Число выздоровевших пациентов за вчерашний день увеличилось на 285 человек и в целом приближается к 40 тысячам. Количество проводимых исследований на COVID-19 продолжает расти. Число сделанных тестов превышает 1 миллион 271 тысячу.

Широкий охват тестированием дает возможность выявлять новые случаи заражения. По словам Владимира Владимирова, всем заболевшим оказывается медпомощь.

Врачи борются за жизнь каждого, но, к сожалению, болезнь все еще несет опасность. За прошедший день скончались 6 человек с подтвержденным диагнозом. Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 977. - Вакцинация набирает в крае ход. Только за сутки прививку от коронавируса сделали более 1,1 тысячи человек. Но по-прежнему необходимо ответственно относиться к своему здоровью и избегать ситуаций, потенциально опасных в плане заражения. Берегите себя и не болейте! – обратился губернатор к землякам.