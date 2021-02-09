На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались шесть человек

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продолжают умирать пациенты, у которых коронавирус протекал в тяжелой форме. Так, за последние сутки жертвами болезни стали шесть жителей края. Число умерших за весь период пандемии достигло 977.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. На сегодняшний день число зараженных достигло 44515. За прошлый день диагноз подтвердился еще у 220 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 400 миллионов рублей направят на выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом при выполнении своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщила министр финансов края Лариса Калинченко.