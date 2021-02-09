Жителям Ставрополья рассказали о методах «борьбы» с соседями-любителями разводить животных

В госжилинспекцию стали часто поступать обращения от ставропольцев с жалобами на антисанитарное состояние расположенной по соседству квартиры, где в большом количестве содержатся домашние животные.

Но как оказалось, в функции жилищного надзора не входит контроль за исполнением норм содержания животных в квартирах, поэтому госжилинспекция не может провести проверку по данному факту.

Тем временем жителям Ставрополья объяснили, что же делать соседям?

Если собственник жилого помещения содержит его в антисанитарном состоянии, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение, то в соответствии со статьей 293 Гражданского кодекса РФ меры должен принять орган местного самоуправления.

Вначале ОМС предупредит собственника о необходимости устранить нарушения, а если они влекут разрушение помещения – владельцу помещения будет назначен срок для его ремонта.

Если после предупреждения собственник продолжает нарушать права и интересы соседей, содержать квартиру в антисанитарном состоянии или без уважительных причин не производит необходимый ремонт, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже помещения с публичных торгов.

Владельцу выплатят вырученные от продажи средства за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

Таким образом, возможность приведения жилого помещения в надлежащее санитарное состояние относится к компетенции органа местного самоуправления.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ессентуках в квартире, хозяйка которой умерла несколько лет назад, продолжали жить четыре кошки.

Известно, что пожилую ставропольчанку похоронили, а одиноких животных заперли в квартире. На протяжении двух лет о «котах-узниках» заботились соседи умершей жительницы многоэтажки. Если бы не они, кошки последовали бы вслед за хозяйкой в мир иной.