В центре Ставрополя появится скейт-парк под открытым небом

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Центральном парке культуры и отдыха Ставрополя уже в этом году появится скейт-парк под открытым небом. Новая площадка станет местом тренировок для спортсменов с начальной и средней спортивной подготовкой.

По проекту планируется установка 3D-забора по периметру конструкции, 5 профессиональных базовых скейт-фигур.

Современные материалы и конструкции спортивной площадки будут устойчивы к вибрации и ударным нагрузкам, а также к морозам до - 45 градусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Скейт-парк также оснастят видеонаблюдением. Закончить создание тренировочной площадки планируют к концу лета 2021.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Новопавловске строится самый большой в СКФО скейт-парк. Впервые в крае пройдут соревнования по скейтбордингу и BMX. Крупнейший в округе скейт-парк будет включать в себя пул-скейтинг, разгоночную зону и джампинг-сектор.