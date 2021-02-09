В Михайловске генеральный директор фирмы скрыл от налоговой более 200 миллионов рублей налогов

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Против генерального директора ООО «Стройподряд» в Михайловске возбудили уголовное дело. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Так, с марта 2015 по декабрь 2017 года предприниматель уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Он предоставлял налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Общая сумма задолженности по уплате налогов составила более 200 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Следователи принимают меры, направленные на возмещение причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.