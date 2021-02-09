В Пятигорске в этом году за 136,5 млн рублей построят ливневую канализацию

В микрорайоне «Новопятигорск - Скачки» сегодня ведется активное жилищное строительство, в прошлом году открылся музей «Россия - моя история», запланировано возведение детского сада, школы и Дворца бракосочетания. Как следствие, возрастает площадь водосбора.

В этой же части города протекают реки Золотушка и Подкумок, и обильные осадки могут достигать опасных отметок. В то же время существующая система отвода поверхностных вод не справляется с нагрузкой в быстро развивающемся микрорайоне.

Под угрозой подтопления оказались улицы Огородная, Егоршина, Кипарисовая, Кооперативная, Приозерная, Ивовая, Ольгинская, Цветущая, Горная, Смирнова, проезд Орешник-2, а также парк Победы и территория дачного товарищества «Ботанический сад».

Проблему водоотведения в интенсивно развивающемся микрорайоне решит строительство нового ливневого коллектора от улицы Огородной до сброса в существующий канал Новопятигорского озера с устройством системы очистки, пояснил министр ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко.

Вся документация по проекту готова, получено положительное решение госэкспертизы. Старт работ запланирован на весну этого года. Протяженность нового коллектора составит более 1,8 км. Финансирование в сумме более 136,5 млн рублей обеспечат федеральный и краевой бюджеты.

Из них почти 128,5 млн рублей выделит Минстрой России в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Еще 6,8 млн добавит краевая казна.