Житель Ставрополья ответит за разбойные нападения на пенсионерок

Пенсионерка из поселка Коммаяк обратилась в полицию после того, как в ее дом ворвался мужчина и, угрожая ножом, требовал у нее деньги. Испугавшись за свою жизнь, 63-летняя женщина убедила злоумышленника в том, что наличных у нее нет, но она может снять их со счета и передать ему позднее.

Подозреваемый поверил и ушел, а пенсионерка сообщила о случившемся полицейским. Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 40-летний ранее судимый односельчанин заявительницы.

В отделе полиции он признался в содеянном. Выяснилось, что незадолго до этого мужчина совершил еще одно аналогичное противоправное деяние. Угрожая отверткой, злоумышленник требовал еще у одной пенсионерки 50 тысяч рублей.

Однако денег у потерпевшей не оказалось, поэтому мужчина ушел с пустыми руками. Против злоумышленника возбудила два уголовных дела по статье: «Разбой». Сейчас он находится под стражей.