Жительница Ессентуков перевела лжеброкерам более двух миллионов рублей

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Одна из молодых жительниц ставропольской станицы Суворовская решила легко заработать большие деньги. Вместо поисков работы, она нашла в соцсети баннер с заманчивым предложением.
Девушка перешла по ссылке, заполнила форму регистрации на ресурсе. Через некоторое время ставропольчанке позвонили.
Мужчина представился сотрудником брокерской компании.
Ему удалось ввести ее в заблуждение и под предлогом брокерской деятельности для получения прибыли через инвестиции убедить потерпевшую перевести более двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.
Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Кража».