Жительница Ессентуков перевела лжеброкерам более двух миллионов рублей

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из молодых жительниц ставропольской станицы Суворовская решила легко заработать большие деньги. Вместо поисков работы, она нашла в соцсети баннер с заманчивым предложением.

Девушка перешла по ссылке, заполнила форму регистрации на ресурсе. Через некоторое время ставропольчанке позвонили.

Мужчина представился сотрудником брокерской компании.

Ему удалось ввести ее в заблуждение и под предлогом брокерской деятельности для получения прибыли через инвестиции убедить потерпевшую перевести более двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Кража».