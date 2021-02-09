В Северной Осетии два месяца ищут пропавшую при загадочных обстоятельствах молодую мать

Фото: МВД по РСО-Алания

В северо-осетинском городе Дигора без вести пропала 32-летняя Лаура Золоева. Мать двоих детей ушла из дома 15 декабря, и с тех пор о ней ничего не известно. Как рассказали в республиканском МВД, она была одета в розовое пальто, и на правой руке носит браслет с крестом. Приметы: рост 170-175 см,худощавого телосложения, волосы темные, ниже плеч.

- Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Золоевой, просьба сообщить по телефону: 8(918)824-39-15 или 02 (102), - просят в полиции.