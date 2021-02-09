Ставрополец пытается продать трехкилограммовый зуб мамонта

Фото из сайта Авито

Жители Ставрополья продолжают удивлять посетителей сайтов объявлений необычными предложениями. На этот раз мужчина из села Солдато-Александровского Советского городского округа решил продать трехкилограммовый зуб мамонта.

По его словам, товар находится в идеальном состоянии. Для подтверждения он даже прикрепил фото. За такой товар он просит 15 тысяч рублей.

А недавно на Ставрополье мужчина выставил на продажу футболку, на которой стоит, по его словам, автограф известного футболиста Криштиану Роналду. Объявление он разместил на одном из сайтов.

Продавец запросил за товар 100 тысяч рублей. При каких обстоятельствах он получил автограф, мужчина пояснять не стал.