В Ставропольском крае к 9 февраля обновились районы-лидеры по приросту больных COVID-19

На Ставрополье назвали города и села, где выявили 220 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Как выяснилось, больше всего человек заразились в краевом центре. А именно — 48.

В Кисловодске подтвердили 14 случаев, в Георгиевском районе 19, в Минераловодском городском округе зафиксировано — 16. В Невинномысске заболели еще 10 человек.

По 9 местных жителей — в Пятигорске, Железноводске, Ессентуках и Буденновском районе Ставрополья. В Кочубеевском районе зарегистрировали 8 случаев, в Ипатовском городском округе — 6.

Из хороших новостей: в Советском районе, городе Лермонтове, Нефтекумском и Левокумском районах и округах никто не заболел.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 44515. А за последние сутки диагноз подтвердился еще у 220 жителей региона.

Число выздоровевших пациентов за вчерашний день увеличилось на 285 человек и в целом приближается к 40 тысячам. Количество проводимых исследований на COVID-19 продолжает расти. Число сделанных тестов превышает 1 миллион 271 тысячу.