114 килограммов просроченных тушек бройлеров доставили в одну из войсковых частей Ставрополья

На Ставрополье наказали предприятие, поставлявшее просроченное мясо в войсковую часть. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Россельхознадзора. Речь идет о предприятии из Кисловодска.

Оно в августе прошлого выпустило в оборот просроченное мясо. В итоге 114 килограммов замороженных тушек бройлеровт доставили в одну из войсковых частей Ставрополья. В управлении сообщили, что эта продукция не соответствовала обязательным требованиям технического регламента.

Она не должна была находиться в обороте. По данному факту возбудили дело об административном правонарушении. Предприятие оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольского военнослужащего за отказ мыть полы отправили на гауптвахту. Случай произошел в одной из воинских частей на территории Ставрополья.

Молодой военнослужащий Ибахаджиев отказался выполнить распоряжение дежурного по роте по наведению уборки на закрепленной за ним территории.

А если подробнее, не захотел мыть полы. Так, парень уклонился от исполнения обязанностей военной службы, предусмотренных ст. 192 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ.