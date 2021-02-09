Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

114 килограммов просроченных тушек бройлеров доставили в одну из войсковых частей Ставрополья

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении. Предприятие оштрафовали на 300 тысяч рублей
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий

На Ставрополье наказали предприятие, поставлявшее просроченное мясо в войсковую часть. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Россельхознадзора. Речь идет о предприятии из Кисловодска.

Оно в августе прошлого выпустило в оборот просроченное мясо. В итоге 114 килограммов замороженных тушек бройлеровт доставили в одну из войсковых частей Ставрополья. В управлении сообщили, что эта продукция не соответствовала обязательным требованиям технического регламента.

Она не должна была находиться в обороте. По данному факту возбудили дело об административном правонарушении. Предприятие оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольского военнослужащего за отказ мыть полы отправили на гауптвахту. Случай произошел в одной из воинских частей на территории Ставрополья.

Молодой военнослужащий Ибахаджиев отказался выполнить распоряжение дежурного по роте по наведению уборки на закрепленной за ним территории.

А если подробнее, не захотел мыть полы. Так, парень уклонился от исполнения обязанностей военной службы, предусмотренных ст. 192 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ.

ЧП