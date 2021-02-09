ВТБ: господдержка увеличила продажи автокредитов на Ставрополье в 1,5 раза

Это на 48% по количеству и в 2 раза по объему выше результатов января 2020 года. Важную роль в восстановлении спроса после пандемии играет программа господдержки, доля которой в общих продажах января в крае превысила 30%.

В целом по стране ВТБ за первый месяц года выдал 7,3 тысячи автокредитов на сумму более 7 млрд рублей. Это на 30% по количеству и на 60% по объему выше результатов января 2020 года. Доля программы господдержкив общих продажах января превысила 40%.

- Решение о продлении условий госпрограммы по автокредитованию на 2021 год стало серьезным фактором, повлиявшим на резкий рост продаж в начале этого года. Клиентов привлекает 10%-ный дисконт от стоимости нового автомобиля (в регионах ДФО скидка увеличивается до 25%), расширенные лимиты по цене транспортного средства, а также дополнительные льготы для социальных категорий граждан. Только в январе ВТБ выдал по ней 3 тысячи кредитов на 2 млрд рублей, что в 4,5 раза больше, чем в январе 2020 года. С учетом потенциального роста цен на автомобили в 2021 году продление госпрограммы является своевременным и разумным решением, способным поддержать продажи новых транспортных средств для населения, - отметил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов - вице-президент ВТБ.

В общем объеме выдач наибольшую динамику по сравнению с прошлым январем показали кредиты на новые автомобилей - их доля составила более 85%, за год увеличившись в полтора раза по числу сделок и в 1,8 раза по объему. При этом существенно - в 6 раз - выросла доля сделок без передачи авто в залог банку, что связано с запуском ВТБ в начале 2020 года специальной программы беззалогового автокредитования и последующим улучшением условий по ней.

Общий размер среднего чека по автокредиту в январе 2021 года вырос в сравнении с прошлым январем на четверть и превысил 970 тыс. рублей. При этом в Ставропольском крае он составил 940 тыс. руб., изменившись по сравнению с январем 2020 года на 36%. Самыми популярными марками у клиентов являются LADA, Hyundai и KIA. Городами-лидерами по объемам выданных автокредитов в январе стали Москва (2,2 млрд руб.), Санкт-Петербург (697 млн), Краснодар (345 млн), Казань (264 млн), Уфа (218 млн).

ВТБ входит в число лидеров в сегменте автокредитования. По итогам 2020 года банк выдал более 90 тыс. кредитов более чем на 80 млрд рублей. Портфель автокредитов ВТБ на начало 2021 г. превысил 115 млрд рублей.