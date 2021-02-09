В 2021 году на Ставрополье мамы четверых детей могут выйти на пенсию досрочно

Льготами новой пенсионной реформы в 2021 году могут воспользоваться женщины 1965 года рождения, имеющие четверых детей.

У них есть право оформить пенсию при достижении 56 лет. Матери троих детей, достигшие 57 лет, смогут выйти на пенсию с 2023 года. Это коснется женщин 1966 года рождения, разъяснили в краевом отделении Пенсионного фонда России.

Для досрочного выхода на пенсию, напомним, многодетные мамы должны соответствовать следующим требованиям: воспитывать детей до достижения ими 8-летнего возраста; иметь не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов; не быть лишенными родительских прав.

Ранее выйти на пенсию досрочно могли только многодетные мамы, родившие и воспитавшие пятерых и более детей. Сегодня в крае этим правом пользуются более 7 тыс. женщин.