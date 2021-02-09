На Ставрополье с 9 по 14 февраля пройдет акция «За безопасную перевозку детей»

На дорогах Ставрополья с 9 по 14 февраля пройдет акция «За безопасную перевозку детей». В рейдах также поучаствуют представители советов отцов, родительских патрулей и отряды юных инспекторов движения.

Помимо этого, ставропольских водителей ожидают родительские собрания в школах и детсадах, беседы с педагогами и психологами, показ тематических видеороликов.

Кроме того, о правилах безопасной перевозки пассажиров родителям напомнят в родительских классных группах, мессенджерах и социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба УГГИБДД ГУ МВ России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с начала 2021 года на Ставрополье уже произошло 14 ДТП, в которых 14 несовершеннолетних пассажиров получили травмы и два ребенка погибли. Дети, ставшие жертвами смертельных аварий, перевозились без удерживающих устройств.