В аэропорту Ставрополя в 2021 году построят новый пассажирский терминал

В аэропорту Ставрополя в 2021 году планируется начать строительство здания нового пассажирского терминала, площадь которого составит 6 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

На все работы может уйти около двух лет, новый терминал будет соответствовать современным стандартам. Предусмотрены телетрапы, автоматическая система регистрации и зоны отдыха.

Также Владимир Владимиров сообщил о субсидировании авиаперевозок для поддержки авиакомпаний. По словам губернатора, развитие межрегионального авиасообщения считается наиболее перспективным для Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставропольский и минераловодский аэропорты в 2021 году расширяют географию полетов. Это стало возможным, благодаря субсидиям, выделяемым из бюджета края.

Так, скоро восстановятся международные направления Минеральные Воды – Стамбул и Минеральные Воды – Ереван.