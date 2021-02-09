Девочка из Осетии стала рекордсменом России по «пистолетику»

- Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Северной Осетии 6-летняя девочка попала в Книгу рекордов России, сделав 24 приседания на одной ноге за одну минуту. Это упражнение зовут «пистолетиком», считается сложнейшим. Как отметили эксперты, регистрировавшие результат, Кира показала ювелирную работу.

- Мы долго к этому шли, тренировались и сделали это! Отдельную благодарность хочется выразить нашему замечательному тренеру Алику Тимуровичу, - поделилась мама девочки.

Рекорд был установлен во Владикавказе.