В Ставрополе в пожаре в многоквартирном доме один человек умер и один пострадал

Инцидент произошел около 14:00, 9 февраля в Ставрополе в доме по улице ул. Бруснева, 4/1. Там сегодня начался пожар.

В многоэтажном доме сгорела квартира на первом этаже. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Н

а место происшествия оперативно прибыли спасатели, пожарные, сотрудники газовой службы, Горэлектросети, коммунальных служб - всего семь автомобилей и почти 30 человек. Пострадала женщина 53-х лет, ее доставили больницу. Мужчина в возрасте 55-ти лет погиб.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что площадь возгорания по предварительным данным составила около 15 метров. Сильное задымление пошло в подъезд. Горение ликвидировали, эвакуировали 53 человека.

Администрация Промышленного района развернула пункт временного пребывания людей на базе Совета микрорайона. Для недопущения аварийной ситуации временно перекрывали коммуникации, но сейчас они восстановлены.

Помещения проветриваются, на месте дежурят коммунальные службы. Причины происшествия устанавливаются.

В эти минуты жильцы возвращаются в свои квартиры.