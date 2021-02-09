Двоих сотрудников Северо-Кавказского таможенного управления задержали по подозрению во взяточничестве

Против двух сотрудников Северо-Кавказской оперативной таможни и их посредника возбудили уголовное дело по факту попытки получения крупной взятки.

Так, начальник отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями и старший дознаватель по особо важным делам отдела организации дознания Северо-Кавказской оперативной таможни в декабре 2020 года планировали получить от предпринимателя взятку в размере 10 миллионов рублей за непривлечение последнего к уголовной ответственности по уголовному делу о недостоверном декларировании при импорте товаров.

Известно, что один из злоумышленников привлек посредника, потребовавшего от предпринимателя требование 10 миллионов рублей.

При передаче пяти миллионов рублей посредника задержали с поличным. Против него возбудили уголовное дело по статье: «Посредничество во взяточничестве». А против сотрудников таможни – «Покушение на получение взятки». Всех подозреваемых задержали. Сейчас решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что против генерального директора ООО «Стройподряд» в Михайловске возбудили уголовное дело. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Так, с марта 2015 по декабрь 2017 года предприниматель уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Он предоставлял налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения.