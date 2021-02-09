16 февраля пройдет «прямая линия» с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым. Он ответит на вопросы жителей края, поступившие накануне, а также заданные во время телеэфира.

Трансляция будет вестись на телеканалах «Свое ТВ» и ОТР. Начало «прямой линии» с губернатором– в 18:00.

Задать вопрос Владимирову можно по телефону: 8 (8652) 74-81-88 (Телефон доверия губернатора); видеовопросы принимаются на номер: 8-928-350-80-70.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья потребовал, чтобы переход «на патент» проработали с каждым предпринимателем.