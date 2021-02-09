Ставрополье в числе пяти регионов России с самым низким уровнем заболеваемости Covid-19

На пике пандемии максимальное количество инфекционных койко-мест превышало 4,2 тысячи
Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
На Ставрополье стабилизировалась эпидситуация по новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава краевого минздрава Владимир Колесников.
- Это связано, прежде всего, с противоэпидемическими мероприятиями, проводимыми в крае с марта 2020 года, а также превентивными мерами по предупреждению тяжелых форм заболевания, - считает министр.
Сегодня усилия Минздрава направлены на то, чтобы рационально использовать коечный фонд для Covid-пациентов.
На пике пандемии максимальное количество инфекционных койко-мест превышало 4,2 тысячи.
Теперь медучреждения постепенно возвращаются к профильной работе, но в случае необходимости в течение 48 часов их можно обратно перепрофилировать для лечения больных новой коронавирусной инфекцией.
В числе первых организаций, возвращающихся к профильной деятельности, Владимир Колесников назвал роддом Пятигорска, городскую больницу Ставрополя №3, городскую больницу Пятигорска №1.
В будущем планируется создать также пульмонологические койки, которые обеспечат предупреждение развития смертельных осложнений или осложнений, приводящих к инвалидности у пациентов, перенесших Covid-19.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье назвали города и села, где выявили 220 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Как выяснилось, больше всего человек заразились в краевом центре. А именно — 48.
В Кисловодске подтвердили 14 случаев, в Георгиевском районе 19, в Минераловодском городском округе зафиксировано — 16. В Невинномысске заболели еще 10 человек.