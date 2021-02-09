В Ставрополе СКР проводит проверку по факту гибели мужчины в пожаре в многоэтажке

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Следствие проводит доследственную проверку по факту смерти 52-летнего мужчины в результате пожара. Напомним, что днем 9 февраля в одной из квартир по улице Бруснева в Ставрополе произошел пожар.

В происшествии скончался один мужчина. Эксперты сейчас устанавливают причину пожара. По предварительным данным, он произошел из-за непотушенной сигареты.

Также в результате пожара пострадала 59-летняя сожительница погибшего. Ее с ожогами доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

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