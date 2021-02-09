Арбитражный суд признал банкротом ставропольского застройщика

Фото: пресс-служба министерства строительства и архитектуры Ставрополья

Арбитражный суд края признал банкротом ООО «Регионбизнесгрупп». Компания была застройщиком жилых комплексов «Люксембург» и «Матрешка» в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

Так, дом на улице Розы Люксембург почти готов и частично заселен. Но жильцы дома жалуются на постоянные отключения электричества.

Ресурсоснабжающие организации формально не имеют оснований подавать в него свет и тепло, потому что объект еще официально не сдан в эксплуатацию. Что касается дома «Матрешка», то он тоже находится в высокой степени готовности.

Достраивать его будут, возможно, за счет Фонда защиты прав участников долевого строительства. Эту ситуацию прокомментировал министр строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко. По его словам, для восстановления прав ставропольцев подготовят необходимый пакет документов для рассмотрения МКД на Наблюдательном совете федерального Фонда защиты прав дольщиков.

Дополнительную информацию дольщики могут получить по телефону: +7 (8652) 28-30-70.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что До 10 октября 2019 года обманутым ставропольским дольщикам из краевого бюджета дадут 200 млн рублей. Речь идет про «замороженные» многоэтажки на улице Тюльпановой, 10 и улице Города-побратима Безье, 15а, брошенные скандально известным застройщиком «АртСтройТехно». Ответственность за доведение работ до логического конца Арбитражный суд Ставрополя ранее передал компании «СтройГрад-1».