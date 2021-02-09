В Дагестане арестовали трех человек по делу о создании террористической банды

В Дагестане трех из шести молодых людей, подозреваемых в создании террористического сообщества в республике, заключили под стражу.

Ранее против шестерых подростков были возбуждены уголовные дела по статьям: «Создание террористического сообщества и руководство им» и «Участие в террористическом сообществе».

Однако так как трое из шести задержанных были младше 16 лет, то мера пресечения в виде ареста была избрана только трем ребятам, которым больше 17 лет.

По данным пресс-службы республиканского управления Следственного комитета, подозреваемые, поддерживая идеи организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Так, в июне 2019 года в Махачкале они объединились в устойчивую группу, создали террористическое сообщество в целях совершения преступления по статье «Незаконное вооруженное формирование», пишет ТАСС.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Советский районный суд Махачкалы арестовал на время следствия двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в убийстве экс-главы села Новокули Абакара Капланова.