Боксер из Пятигорска выйдет на ринг против британца Джоша Келли в Лондоне

Фото из личного архива героя публикации

Пятигорский боксер-профессионал, экс чемпион мира по версии WBA, Чемпион Европы по версии европейского боксерского союза Давид Аванесян готовится защищать свой титул Чемпиона Европы в полусреднем весе против британца Джоша Келли. Об этом сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

По его словам, Аванесян входит в 10 лучших боксеров в своей весовой категории.

- Напомним, что Давид завоевал свой титул, победив небитого испанского боксера Кермана Лехарагу. Бой с Келли уже переносился несколько раз, по необъяснимым причинам команды Келли, а также пандемии, - объяснил Ворошилов.

Долгожданный поединок состоится 20 февраля на Уэмбли в Лондоне.

- Основная подготовка по традиции проходит в Англии, чувствую себя отлично, настрой – боевой. Главный бой вечера будет – мой, - поделился спортсмен «КП-Северный Кавказ».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в сентябре 2019 года спортсмен из Пятигорска Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 66,68 кг.

Так, в 12 - раундовом поединке в Бильбао пятигорчанин выиграл у испанца Кермана Лехарраги техническим нокаутом в первом раунде.