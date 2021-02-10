На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 216 человек

На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались пять человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число зараженных коронавирусом на Ставрополье достигло 44731. За последние сутки диагноз подтвердился у 216 жителей региона. За весь период пандемии скончались 982 человека. А за последние сутки жертвами коронавируса стали пять пациентов.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Из хороших новостей: за сутки выздоровели еще 241 человек. Их сняли с меднаблюдения.

В целом тех, кто преодолел COVID-19, на Ставрополье уже более 40 тысяч человек.

- Чтобы пандемия отступила, в крае продолжается вакцинация. Но по-прежнему важно ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать правила эпидемиологической профилактики. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.