Пять жителей Ставрополья скончались от коронавируса за сутки

Число выздоровевших на Ставрополье достигло 40109. За весь период пандемии заразилось 44731 житель края. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за последние сутки от коронавируса скончалсь пять пациентов, у которых коронавирус вызвал осложнения. Число умерших в регионе достигло 982.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За последние сутки победить болезнь смогли 241 житель края.

Число выздоровевших на Ставрополье достигло 40109. За весь период пандемии заразилось 44731 житель края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставрополье получило новую партию вакцины от коронавируса.

Край набирает темпы по иммунизации населения. Для достижения хороших темпов иммунизации в крае открыты 50 прививочных пунктов, организована работа мобильных бригад.