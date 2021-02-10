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Общество

Пять жителей Ставрополья скончались от коронавируса за сутки

Число умерших достигло 982
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Число выздоровевших на Ставрополье достигло 40109. За весь период пандемии заразилось 44731 житель края.

Число выздоровевших на Ставрополье достигло 40109. За весь период пандемии заразилось 44731 житель края.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за последние сутки от коронавируса скончалсь пять пациентов, у которых коронавирус вызвал осложнения. Число умерших в регионе достигло 982.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За последние сутки победить болезнь смогли 241 житель края.

Число выздоровевших на Ставрополье достигло 40109. За весь период пандемии заразилось 44731 житель края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставрополье получило новую партию вакцины от коронавируса.

Край набирает темпы по иммунизации населения. Для достижения хороших темпов иммунизации в крае открыты 50 прививочных пунктов, организована работа мобильных бригад.

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