Министр здравоохранения Ставрополья прокомментировал прошлогодний скандал в роддоме Пятигорска

В прошлом году из-за пандемии пятигорский роддом перепрофилировали в ковидный госпиталь.

Напомним, что некоторые сотрудники после такого решения активно выступили против. Скандал завершился после смены руководства в роддоме.

Как рассказал на брифинге министр здравоохранения по Ставрополью Владимир Колесников, кадровые перестановки в больнице не были связаны с протестом сотрудников и их отказом в оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

По его словам, это было номенклатурное, административное решение, связанное с готовностью больницы к развертыванию коек в период эпидемиологического подъема. Министр сообщил, что лично ездил в Пятигорск на встречу с медиками, чтобы ответить на их вопросы.

— Мы всегда должны разговаривать с нашими сотрудниками. Эти 18 человек в тот сложный период хотели услышать условия перепрофилирования учреждения и сроки. Им было важно понимать, что они не останутся без копейки, — поделился Колесников.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье стабилизировалась эпидситуация по новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава краевого Минздрава Владимир Колесников.

- Это связано, прежде всего, с противоэпидемическими мероприятиями, проводимыми в крае с марта 2020 года, а также превентивными мерами по предупреждению тяжелых форм заболевания, - считает министр.

Теперь медучреждения постепенно возвращаются к профильной работе, но в случае необходимости в течение 48 часов их можно обратно перепрофилировать для лечения больных новой коронавирусной инфекцией.

В числе первых организаций, возвращающихся к профильной деятельности, Владимир Колесников назвал роддом Пятигорска, городскую больницу Ставрополя №3, городскую больницу Пятигорска №1.