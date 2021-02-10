Глава ставропольского курорта Дмитрий Ворошилов сообщил, что в Пятигорске могут закрыться питьевые бюветы с минеральной водой. Об этом он поделился на своем канале в соцсети.

- Из-за спора между ООО «Курортное управление» (структура ФНПР) и АО «Кавминкурортресурсы» могут закрыться питьевые бюветы с минеральной водой в городе Пятигорске, - расказал градоначальник.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае по итогам 2020 года объем производства минеральных вод составил 1,13 млрд полулитров. Это на 10,6% выше уровня 2019 года.