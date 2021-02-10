Врио главы Дагестана Меликов частично снял ограничения для людей старше 65 лет

Сергей Меликов. Фото: официальный сайт президента России

Врио главы Дагестана Сергей Меликов принял частично снять ограничения для граждан старше 65 лет. Теперь утроенные на работу пожилые дагестанцы смогут трудиться на рабочем месте.

Вопросы послабления коронавирусных ограничений обсуждались на заседании республиканского оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19. Меликов отметил, что на данный момент уже есть серьезные улучшения эпидемиологической обстановки.

– Снижение темпов распространения коронавирусной инфекции есть, но нет стабильности. Исходя из этого, на оперативном штабе принято решение снять только одно ограничение – по выходу на работу граждан старше 65 лет, – заявил врио главы Меликов.

По словам политика, если положительные тенденции к снижению числа заболевших сохранятся, на следующем заседании, ориентировочно 24 февраля, можно будет рассмотреть куда более серьезные послабления.