Ставропольский фермер ответ за мошенничество в размере 300 тысяч рублей

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

50-летний фермер из Нефтекумского округа подозревается в мошенничестве. Выяснилось, что в 2020 году глава КФХ представил в Министерство сельского хозяйства края документы с недостоверными сведениями о выращенных им в 2019 году овощных культурах работы.

Это позволило ему получить субсидию на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ.

Так, подозреваемый причинил ущерб бюджету региона в размере свыше 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что суд усилил наказание участникам массовой драки в больнице Минеральных Вод, произошедшей в 2014 году.

Потерпевший мужчина от полученных травм скончался через несколько дней.