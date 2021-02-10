Следователи просят помощи в поисках пропавшего ставропольца

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Следователи Ставрополья ищут пропавшего Куралесова Валерия Петровича, 29.06.1976 года рождения. Днем 20 августа 2020 года мужчина вышел из дома и не вернулся. Пропавший проживал в городе Зеленокумск Советского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Приметы: на вид 45 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы прямые темно-русого цвета, глаза карие.

Особые приметы: на правом бедре имеется родимое пятно, размером 5х5 см., на левой руке не сгибаются указательный и большой пальцы.

Валерий Куралесов был одет в синие спортивны брюки с лампасами, майкусерого цвета, тапочки черного цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении этого человека, позвоните по телефону: 8(865-52) 6-11-01, в отдел МВД России по Советскому городскому округу 8(865-52) 6-11-69 или на короткий номер 02 (102).

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